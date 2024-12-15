Англія

Тренер висловився після поразки в дербі.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола прокоментував поразку від МЮ (1:2) в матчі чемпіонату Англії.

"Виправдань немає. МЮ був неймовірно наполегливий. Ми два сезони поспіль не програвали 8 матчів за сезон. Ми не можемо це виправдати.

Річ не у тому чи іншому гравцеві. Ми пропустили голи, це наша вина. Ми не граємо холоднокровно. Результати погані, гра була видатною. Я розумію ситуацію, але такою є реальність.

Я бос і маю знаходити рішення, але поки я цього не зробив. Такою є реальність.

Ми хочемо грати краще, творити моменти. Але зараз це неможливо", – сказав Пеп.