Англія

Англієць розповів про атмосферу в команді.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден упевнений, що команда здатна подолати спад.

"Ми, як і раніше, далекі від свого рівня, але я все ще вірю, що ми граємо досить добре, щоб набирати очки і досягати результатів. Головне — залишатися зосередженими протягом 90 хвилин, але в ключові моменти ми постійно відволікаємося. Нам лише потрібно як слід сфокусуватися.

Ми тримаємося разом, перебудовуємося і віримо в себе після того, чого досягли в минулому. Ми продовжуємо вірити в процес і в тренера — впевнений, що якщо ми будемо це робити, то зможемо повернутися до перемог і вийти на свій рівень. Необхідно зберігати настрой протягом усіх 90 хвилин, але зараз у нас це не виходить.

Ми повинні знову проявити характер, щоб подолати цей спад. Зараз не час скиглити — важливо триматися разом, залишатися сильними і йти вперед. Упевнений, що ми ще повернемося", — сказав Фоден.