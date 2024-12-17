Англієць розповів про атмосферу в команді.
Фоден, gettyimages
17 грудня 2024, 11:46
Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден упевнений, що команда здатна подолати спад.
"Ми, як і раніше, далекі від свого рівня, але я все ще вірю, що ми граємо досить добре, щоб набирати очки і досягати результатів. Головне — залишатися зосередженими протягом 90 хвилин, але в ключові моменти ми постійно відволікаємося. Нам лише потрібно як слід сфокусуватися.
Ми тримаємося разом, перебудовуємося і віримо в себе після того, чого досягли в минулому. Ми продовжуємо вірити в процес і в тренера — впевнений, що якщо ми будемо це робити, то зможемо повернутися до перемог і вийти на свій рівень. Необхідно зберігати настрой протягом усіх 90 хвилин, але зараз у нас це не виходить.
Ми повинні знову проявити характер, щоб подолати цей спад. Зараз не час скиглити — важливо триматися разом, залишатися сильними і йти вперед. Упевнений, що ми ще повернемося", — сказав Фоден.