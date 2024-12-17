Іспанія

Ямал назвав Кубарсі одним із найкращих захисників Європи.

Вінгер Барселони Ламін Ямал висловився про прогрес свого одноклубника Пау Кубарсі.

"Я переконаний, що Кубарсі має все необхідне, щоб виграти Golden Boy у 2025 році, хоч він і захисник. Він може стати другим захисником, який виграв цей приз.

Граючи з ним та тренуючись щодня, я помічаю, що його рівень неймовірний.

Думаю, його вже можна вважати одним із п'яти найсильніших захисників у Європі", – сказав Ямал.

17-річний захисник Барселони провів 18 матчів цього сезону Ла Ліги.