Ямал назвав Кубарсі одним із найкращих захисників Європи.
Ольмо, Ямал, Кубарсі, gettyimages
17 грудня 2024, 10:40
Вінгер Барселони Ламін Ямал висловився про прогрес свого одноклубника Пау Кубарсі.
"Я переконаний, що Кубарсі має все необхідне, щоб виграти Golden Boy у 2025 році, хоч він і захисник. Він може стати другим захисником, який виграв цей приз.
Граючи з ним та тренуючись щодня, я помічаю, що його рівень неймовірний.
Думаю, його вже можна вважати одним із п'яти найсильніших захисників у Європі", – сказав Ямал.
17-річний захисник Барселони провів 18 матчів цього сезону Ла Ліги.