Вінгер Барселони Ламін Ямал висловився про прогрес свого одноклубника Пау Кубарсі.

"Я переконаний, що Кубарсі має все необхідне, щоб виграти Golden Boy у 2025 році, хоч він і захисник. Він може стати другим захисником, який виграв цей приз.

Граючи з ним та тренуючись щодня, я помічаю, що його рівень неймовірний.

Думаю, його вже можна вважати одним із п'яти найсильніших захисників у Європі", – сказав Ямал.

17-річний захисник Барселони провів 18 матчів цього сезону Ла Ліги.