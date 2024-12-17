Португалія

Швед заслужено визнаний найкращим у своїй країні.

Нападник Спортінга та збірної Швеції отримав приз Guldbollen, який федерація футболу Швеції вручає спільно з газетою Aftonbladet найкращому гравцю країни.

"Ця нагорода є дуже важливою для мене. Це те, заради чого я дуже старанно працював. Часом у мене були важкі часи в кар'єрі, але можливість робити те, що я робив цього року, і виступати на такому рівні – це фантастика, і це приносило мені задоволення.

Думаю, я показав дуже добрий футбол, і справа не лише у голах. Але ціль номер один для нападника – забивати", – сказав Дьокереш.

Нагорода присуджується за забиті голи та досягнення з клубом та національною командою.

З початку 2024 року на рахунку Дьокереша 61 гол за Спортінг та збірну Швеції у всіх турнірах.