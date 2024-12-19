Англія

У лондонців великі амбіції.

Вінгер Арсеналу Букайо Сака розповів про амбіції команди після виходу у півфінал Кубка англійської ліги.

"Нам не страшно. Останні два сезони ми змагалися за чемпіонство і були дуже близькі.

Ми також повернулися в Лігу чемпіонів – у нас є певний досвід, тож ми відчуваємо, що готові боротися за кожен трофей. Ми дійсно хочемо зробити наступний крок і спробувати щось виграти", – сказав Сака.

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