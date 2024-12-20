Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 19 грудня 2024 року.

Челсі у матчі шостого туру основного етапу Ліги конференцій на своєму полі розгромив Шемрок Роверс (5:1).

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли голом відзначився Гую, проте за три хвилини Поом зрівняв цифри на табло.

Ще за вісім хвилин Гую оформив дубль, а до кінця першого тайму "сині" забили ще два м'ячі — спершу відзначився Дьюзбері-Голл, а потім Гую дістався до хет-трику.

Остаточну крапку у матчі поставив Кукурелья з голом на 58 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Шемрок Роверс у рамках 6-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2024/25:

Челсі — Шемрок Роверс 5:1

Голи: Гую, 23, 34, 45+3, Дьюзбері-Голл, 40, Кукурелья, 58 — Поом, 26.

Челсі: Йоргенсен — Кукурелья, Вейга, Ачімпонг, Дісасі (Маррей-Кемпбелл, 59) — Дьюзбері-Голл (Рак-Сакай, 82), Казадеї — Джордж, Нкунку, Мадуеке (Вейл, 46) — Гію (Феліш, 59).

Шемрок Роверс: Пельс — Грейс, Лопес, Клірі — Бернс, О'Нілл (Ньюджент, 78), Поом (Мандрою, 67), Воттс (Бірн, 67), Хонохен — Фарруджа (Берк, 72), Кенні (Грін, 72).

Попередження: Поом, Лопес.