Англія

Екстренер Роми переїжджає в Англію.

Колишній головний тренер Роми Іван Юрич очолить Саутгемптон, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними джерела, контракт із 49-річним хорватським фахівцем буде підписано сьогодні, 20 грудня. Тренер змінить на цій посаді Расселла Мартіна.

Раніше Юрич працював у Дженоа, Вероні та Торіно. В Ромі він працював два місяці. Хорват провів 12 матчів на чолі римлян: 4 перемоги, 3 нічиї та 5 поразок.

В АПЛ після 16 зіграних поєдинків Саутгемптон має всього п'ять очок і йде 20-м у турнірній таблиці. Також команда вилетіла з Кубка ліги від Ліверпуля.