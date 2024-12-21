Англія

Іспанський опорник міг опинитися на Енфілді.

Центральний півзахисник Сосьєдада Мартін Субіменді розповів, чому вирішив відхилити трансферну пропозицію від Ліверпуля у літнє трансферне вікно.

"Пропозиція Ліверпуля влітку застала мене зненацька, я був у відпустці.

Це був незручний час для мене... Але я зважив всі "за" і "проти", а потім дійшов висновку, що найкращий варіант — залишитися в Сосьєдаді", — заявив Субіменді для Diario Vasco.

Цього сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 21 матч, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті розглядає варіант із підписанням опорника Сосьєдада в зимове трансферне вікно.