Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та лондонський Челсі.

Евертон та лондонський Челсі зіграють у сімнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Гудісон Парк.

Шон Дайч, після нічиєї проти лондонського Арсеналу (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців, уключно з Віталієм Миколенком.

Енцо Мареска, на тлі перемоги над Брентфордом (2:1), використав із перших хвилин Дісасі в центрі оборони, тоді як Нету зіграє праворуч в атаці.

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Мангаля, Гує — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Кін, Бету, О'Браєн, Шерміті, Коулман, Ліндстрем, Армстронг.



Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Дісасі, Колвілл — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Вейга, Ачеампонг, Казадеї, Мадуеке, Джордж, Феліш, Нкунку, Гую.



Гра Евертон — Челсі почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.