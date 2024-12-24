Англія

Тренер висловив підтримку форварду та тлі скандалу.

Керманич МЮ Рубен Аморім прокоментував висловлювання Маркуса Рашфорда в інтерв'ю про те, що він готовий залишити "червоних дияволів".

"Ситуація непроста. Я розумію, що навколо таких гравців багато людей, які ухвалюють рішення, не завжди вигадані саме футболістом.

Я завжди готовий допомогти Рашфорду, як і іншим гравцям.

Як тренер, я зосереджений на виступах футболіста та його тренуваннях. З рештою мені та клубу краще розбиратися тоді, коли настане час. Зараз я зосереджений на тому, щоб Маркус додав, нам потрібен такий талановитий хлопець.

Зараз я забуваю про інтерв'ю і дивлюся на поле", – сказав Аморім в ефірі Sky Sports.

У поточному сезоні Маркус Рашфорд провів за Манчестер Юнайтед 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт англійця з "червоними дияволами" спливає влітку 2028 року.