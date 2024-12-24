Італія

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри з Комо.

Головний тренер міланського Інтера Сімеоне Індзагі прокоментував перемогу своєї команди у матчі Серії А проти Комо (2:0).

"Ми маємо віддати належне Комо, тому що вони грали тут у хороший футбол, але Інтер завжди був зосереджений і дозволив їм дуже мало.

У першій половині ми були не такі гострі, як звичайно, і поле теж було не в кращому стані. Ми грали проти команди, яка бігла щосили, але ми знали, що як тільки ми додамо у швидкості, ми зможемо взяти ситуацію під контроль, і так і сталося.

В Інтері точиться боротьба за місця. Мені доводиться робити щоденний вибір складу на благо Інтера. Гравці повинні продовжувати працювати так само, і кожен отримає свій шанс", — наводить слова Індзагі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Комо.