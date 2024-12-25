Англія

Зірка Арсенала вважає, що він продовжує розвиватися щороку.

Вінгер Арсенала та збірної Англії Букайо Сака прокоментував свій прогрес на футбольному полі.

"Мені здається, що футбол зараз серйозно прогресує в тактичному плані. Мені це справді допомагає, і мені подобається аналізувати усі деталі напередодні кожного матчу, щоб відчувати себе максимально впевненим, тому що я розумію, чого варто очікувати від суперників.

Я завжди прагну бути кращим, тож не думаю, що був якийсь конкретний рік, коли я відчув, що зміг вийти на новий рівень, відчувши якийсь значний стрибок. Я не думаю, що в будь-який момент може статися подібне. Я завжди прагну самовдосконалюватися у кожному аспекті своєї гри, прогресуючи із року в рік. Це мій спосіб мислення і мій підхід до футболу", — наводить слова Саки прес-служба клубу.

Цього сезону Сака провів 24 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав 13 гольових передач.

Раніше Мікель Артета розповів про травму Сака — англієць пропустить кілька тижнів.