Зірка Арсенала вважає, що він продовжує розвиватися щороку.
Букайо Сака, Getty Images
25 грудня 2024, 21:21
Вінгер Арсенала та збірної Англії Букайо Сака прокоментував свій прогрес на футбольному полі.
"Мені здається, що футбол зараз серйозно прогресує в тактичному плані. Мені це справді допомагає, і мені подобається аналізувати усі деталі напередодні кожного матчу, щоб відчувати себе максимально впевненим, тому що я розумію, чого варто очікувати від суперників.
Я завжди прагну бути кращим, тож не думаю, що був якийсь конкретний рік, коли я відчув, що зміг вийти на новий рівень, відчувши якийсь значний стрибок. Я не думаю, що в будь-який момент може статися подібне. Я завжди прагну самовдосконалюватися у кожному аспекті своєї гри, прогресуючи із року в рік. Це мій спосіб мислення і мій підхід до футболу", — наводить слова Саки прес-служба клубу.
Цього сезону Сака провів 24 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав 13 гольових передач.
Раніше Мікель Артета розповів про травму Сака — англієць пропустить кілька тижнів.