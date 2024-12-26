Тренер знайшов цікаву аналогію.
Мареска, getty images
26 грудня 2024, 21:52
Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку від Фулгема в матчі АПЛ — 1:2.
"Неприємно пропускати такий гол. Я багато разів казав, що коли ти не можеш перемогти, важливо не програти.
Перші 15 хвилин другого тайму мені не сподобалися – часто ми давали суперникам контратакувати. Ми знали, що вони вишиковують гру за рахунок контратак.
Це урок, який ми можемо засвоїти. Якщо обидві команди атакують швидко, гра перетворюється на баскетбол", – сказав Мареска.