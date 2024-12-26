Англія

Тренер знайшов цікаву аналогію.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку від Фулгема в матчі АПЛ — 1:2.

"Неприємно пропускати такий гол. Я багато разів казав, що коли ти не можеш перемогти, важливо не програти.

Перші 15 хвилин другого тайму мені не сподобалися – часто ми давали суперникам контратакувати. Ми знали, що вони вишиковують гру за рахунок контратак.

Це урок, який ми можемо засвоїти. Якщо обидві команди атакують швидко, гра перетворюється на баскетбол", – сказав Мареска.