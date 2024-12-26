Англія

Єгиптянин залишається на Енфілд Роуд.

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах близький до укладення нового контракту з мерсисайдським клубом. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, нова трудова угода буде розрахована до 30 червня 2027 року з опцією продовження ще на один сезон. Чинний контракт гравця з клубом спливає влітку 2025 року.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 24 матчі, забив 18 голів та віддав 15 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Салах вийшов на четверте місце в списку бомбардирів Ліверпуля.