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У збірній одразу чотири представники мадридського Реалу.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS представила символічну збірну за підсумками 2024 року.

Найбільше представників у збірній від мадридського Реалу – чотири, а якщо рахувати Тоні Крооса, який завершив кар'єру – то всі п'ять.

Символічна збірна 2024 року за версією IFFHS

Воротар: Еміліано Мартінес (Астон Вілла / Аргентина);

Захисники: Альфонсо Девіс (Баварія / Канада), Антоніо Рюдігер (Реал / Німеччина), Рубен Діаш (Манчестер Сіті / Португалія), Дані Карвахаль (Реал / Іспанія);

Півзахисники: Тоні Кроос (Реал / Німеччина, завершив кар’єру), Родрі (Манчестер Сіті / Іспанія), Джуд Беллінгем (Реал / Англія);

Нападники: Вінісіус Жуніор (Реал / Бразилія), Ламін Ямал (Барселона / Іспанія), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті / Норвегія).

Раніше IFFHS визначила Родрі як найкращого гравця року, а до топ-10 воротарів світу потрапив українець Андрій Лунін, тоді як найкращим знову був Еміліано Мартінес.