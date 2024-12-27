У збірній одразу чотири представники мадридського Реалу.
Родрі, Getty Images
27 грудня 2024, 10:21
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS представила символічну збірну за підсумками 2024 року.
Найбільше представників у збірній від мадридського Реалу – чотири, а якщо рахувати Тоні Крооса, який завершив кар'єру – то всі п'ять.
Символічна збірна 2024 року за версією IFFHS
Воротар: Еміліано Мартінес (Астон Вілла / Аргентина);
Захисники: Альфонсо Девіс (Баварія / Канада), Антоніо Рюдігер (Реал / Німеччина), Рубен Діаш (Манчестер Сіті / Португалія), Дані Карвахаль (Реал / Іспанія);
Півзахисники: Тоні Кроос (Реал / Німеччина, завершив кар’єру), Родрі (Манчестер Сіті / Іспанія), Джуд Беллінгем (Реал / Англія);
Нападники: Вінісіус Жуніор (Реал / Бразилія), Ламін Ямал (Барселона / Іспанія), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті / Норвегія).
Раніше IFFHS визначила Родрі як найкращого гравця року, а до топ-10 воротарів світу потрапив українець Андрій Лунін, тоді як найкращим знову був Еміліано Мартінес.