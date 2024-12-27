Англія

Хавбек "синіх" пояснив поразку від "дачників".

Півзахисник Челсі Коул Палмер прокоментував поразку своєї команди від Фулгема (1:2) у матчі 18 туру АПЛ.

"Ми вигравали більшу частину матчу, але програти наприкінці — це тяжко. Я думаю, що у першому таймі ми грали добре, ми контролювали гру. У нас було чимало моментів. У другому таймі ми просто трохи втратили контроль.

Фулгем — хороша команда, що контратакує. Ми дозволили їм грати у свій футбол і поплатилися за це. Я не думаю, що ми втратили інтенсивність, ми просто втратили контроль над грою і перетворили її на гру, в якій вони кращі. Нам потрібно спробувати трохи краще керувати грою", — наводить слова Палмера ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Фулгем.