Англія

Португалець знову залишився на лаві для запасних.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска пояснив, чому вінгер Жоау Феліш залишився в запасі на матч з Фулгемом (1:2).

"Ми вирішили випустити Нкунку замість Ніколаса Джексона. Жоау виступає приблизно на тій самій позиції, що і Палмер. Вони з Коулом уже грали разом, але це також питання балансу", — сказав Мареска.

В цьому сезоні португалець зіграв 16 матчів за Челсі, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Дивіться відео найкращих моментів матчу Челсі — Фулгем.