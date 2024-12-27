Португалець знову залишився на лаві для запасних.
Жоау Феліш, Getty Images
27 грудня 2024, 10:35
Головний тренер Челсі Енцо Мареска пояснив, чому вінгер Жоау Феліш залишився в запасі на матч з Фулгемом (1:2).
"Ми вирішили випустити Нкунку замість Ніколаса Джексона. Жоау виступає приблизно на тій самій позиції, що і Палмер. Вони з Коулом уже грали разом, але це також питання балансу", — сказав Мареска.
В цьому сезоні португалець зіграв 16 матчів за Челсі, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.
Дивіться відео найкращих моментів матчу Челсі — Фулгем.