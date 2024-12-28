Англія

Томас Франк не розуміє рішення суддівської бригади.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк прокоментував спірний епізод у матчі АПЛ проти Брайтона (0:0).

У цьому епізоді, який стався на 76 хвилині, український хавбек Єгор Ярмолюк сфолив проти Жуана Педро, після чого бразилець із Брайтона хотів відмахнутися, але не влучив по голові гравця Брентфорда.

При цьому ВАР переглянув цей момент, але жодних санкцій на адресу Педро не було.

"Потрібно було вилучати Жуана Педро. Наскільки я розумію правила, якщо ти замахуєшся руками, щоб вдарити когось, незалежно від того, вдарив ти чи ні, це червона картка", — наводить слова Франка ВВС.

Після 18 турів Брентфорд набрав 24 очки і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Брайтона 26 балів та десятий рядок.