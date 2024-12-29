Англія

Бразилець порівняв дві команди.

Голкіпер Ліверпуля Алісон порівняв команди колишнього наставника Юргена Клоппа і нинішнього Арген Слота.

"Я не думаю, що команди схожі, це дві різні епохи. Деякі гравці все ще виступають за клуб, але у нас тепер трохи інший стиль: більше володіння м'ячем, тоді як раніше все будувалося на інтенсивних переходах і прямолінійності.

Та команда була по-справжньому особливою. Ми досягли великих успіхів: виграли перший за довгий час титул Прем'єр-ліги і Лігу чемпіонів сезоном раніше. Але я думаю, що порівнювати обидві ситуації не можна", — сказав Алісон.

Раніше повідомлялось, що Барселона та ПСЖ цікавляться Діасом.