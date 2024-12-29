Англія

Коментар єгипетського вінгера.

Мохамед Салах заявив, що в ситуації з контрактом немає змін. Чинна угода єгипетського вінгера з Ліверпулем розрахована до кінця цього сезону.

"Ми далекі. Я не хочу розповідати щось ЗМІ, тому що тоді почнуться пересуди, але насправді нічого не змінилося.

Зараз я зосереджений на команді і сподіваюся, що ми виграємо Прем'єр-лігу", — сказав Салах після матчу з Вест Гемом (5:0).

У поточному сезоні Салах провів 18 матчів в АПЛ: на його рахунку 17 голів і 13 асистів.