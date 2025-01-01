Експерт розкритикував свою колишню команду.
ГАРІ НЕВІЛЛ, GETTY IMAGES
01 січня 2025, 10:22
Ексгравець МЮ Гарі Невілл не стримав емоцій після поразки манкуніанців у матчі з Ньюкаслом (0:2) в 19-му турі АПЛ. Невілл назвав "червоних дияволів" "абсолютно найгіршою футбольною командою в країні".
"Впевненість Манчестер Юнайтед підірвана. Ви спостерігаєте за грою абсолютно найгіршою футбольною командою в країні. Ось наскільки вони погані", – сказав Невілл.
Раніше Аморім допустив виліт у Чемпіоншип.
Наступний матч чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед проведе в неділю, 5 січня, проти Ліверпуля на виїзді. Гра стартує о 18:30.