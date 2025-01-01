Англія

Експерт розкритикував свою колишню команду.

Ексгравець МЮ Гарі Невілл не стримав емоцій після поразки манкуніанців у матчі з Ньюкаслом (0:2) в 19-му турі АПЛ. Невілл назвав "червоних дияволів" "абсолютно найгіршою футбольною командою в країні".

"Впевненість Манчестер Юнайтед підірвана. Ви спостерігаєте за грою абсолютно найгіршою футбольною командою в країні. Ось наскільки вони погані", – сказав Невілл.

Раніше Аморім допустив виліт у Чемпіоншип.

Наступний матч чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед проведе в неділю, 5 січня, проти Ліверпуля на виїзді. Гра стартує о 18:30.