Іспанія

Футболіст підбив підсумки року, що минув.

Форвард Реала Кіліан Мбаппе підбив підсумки 2024 року і висловив надію, що в 2025 році його команда боротиметься за всі трофеї.

"Контакт з уболівальниками дуже важливий. Ми закінчили рік якнайкраще. Приємно відчувати любов уболівальників Реала, наш зв'язок і відчувати, що вболівальники з нами, адже тренуємося ми завжди одні.

У 2024 році зі мною відбувалося багато чого, але все гаразд, у моєї сім'ї все добре, я виграю титули... Трапляється хороше і погане, але з усього ви виносите уроки. Ми будемо боротися, щоб уболівальники із задоволенням дивилися, як ми граємо і перемагаємо.

Два з двох можливих титулів на даний момент, попереду Суперкубок Іспанії. Ми Реал, і ми повинні боротися за всі трофеї", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, Реал готовий заплатити взимку за Трента 20-25 млн євро.