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Football.ua поділився очікуванням від наступного року.

Новий рік завжди приносить нові надії, виклики та можливості. У 2025 році на нас чекають унікальні моменти: від напружених баталій збірної України за вихід на Чемпіонат світу до трансферів, які можуть змінити долю найкращих українських футболістів. І це лише початок. Ла Ліга готується до однієї з найгарячіших битв за титул, а новий формат міжнародних клубних турнірів обіцяє здивувати навіть найвибагливіших фанатів. Час зазирнути у футбольне майбутнє та дізнатися, які події можуть зробити цей рік незабутнім.

Збірна України вийде на ЧС-2026 та підвищиться в класі в Лізі націй

2024 рік був не найкращим для збірної України. Невдалий виступ на Євро, провальний старт в Лізі націй та найголовніше — невпевнена гра. Втім, у 2025 році все це можна виправити.

Сергій Ребров отримав величезну порцію критику та дехто навіть очікував його звільнення. Натомість Андрій Шевченко дав ясно зрозуміти, що головна задача Реброва — вихід на чемпіонат світу 2026 року, а отже основний виклик ще попереду.

У відбірковому етапі Мундіаля ми потрапили в одну групу з переможцем пари Франція/Хорватія, Ісландією та Азербайджаном. Важка група, особливо якщо звертати увагу на логістику. Втім, перша перевірка у новому році — це протистояння з Бельгією в боротьбі за дивізіон А Ліги націй. "Червоні дияволи" вже давно не ті, але це досі дуже сильна команда, гравці якої виступають в топ-лігах. Віримо, що наша збірна порадує нас всіх яскравими перемогами.

Забарний перейде в топ-клуб

Ілля Забарний проводить вже не перший сезон в АПЛ на дуже високому рівні. На українського захисника претендують Парі Сен-Жермен, Манчестер Сіті, Тоттенгем та Реал. І впевнені, що це далеко не всі клуби, у яких Забарний в шортлісті. Враховуючи, що Хосеп Гвардіола вже заявив про плани підписати центрального захисника, ПСЖ постійно фігурує в трансферних чутках, а у Реал має дуже багато втрат в центрі захисту, Ілля може змінити клубну прописку вже в січневе трансферне вікно.

Особливо захоплюємося професіоналізмом та холоднокровністю Забарного. З таким підходом до справи він може досягти дуже високого рівня й стати одним з найкращих захисників у світі. Етап у Борнмуті видається дуже вдалим, а команда в цьому сезоні приємно дивує як якістю гри, так і результатами. Отже, Забарному, одному з лідерів "вишень", ще недовго носити їх кольори.

Мудрика виправдають і він стане лідером Челсі

Ви ж вірите в новорічне диво? Бо без нього тут буде важко. Ситуація для українського вінгера вкрай важка. Мудрик може залишитись без футболу на 4 роки. Михайло й так не встиг продемонструвати свої найкращі якості в стані лондонців, а відсторонення може взагалі поставити хрест на його кар'єрі на топ-рівні.

Звичайно, вінгер з усіх сил намагається довести, що він не винен у тому, що трапилось, але серйозних причин виправдати гравця поки немає. Відомо, що Мудрик найняв команду юристів, яка зменшила покарання Поля Погба з 4 років до 36 місяців, але втрачати одного з наших найталановитіших гравців навіть на такий термін не хочеться.

Якщо все складеться добре, хочемо, щоб вся ця ситуація стала величезним поштовхом для Михайла — другим шансом. Сподіваємось, що колись зможемо регулярно бачити Мудрика в основні Челсі та з посмішкою на обличчі.

Пекельна битва за золото Ла Ліги

Барселона стрімко очолила турнірну таблицю та була чи не найкращою командою Європи на старті сезону. Реал тим часом намагався розібратися як використовувати своїх зірок та набрати оберти, але втратив багато, як здавалось на той момент, важливих очок.

Втім, вже до Нового року каталонці розгубили всю свою перевагу й наразі посідають третю сходинку, Реал видав серію непоганих результатів та обігнав їх, а Атлетіко здивував — переміг в усіх матчах за останні два місяці та очолив турнірну таблицю.

Саме коли команда Дієго Сімеоне боролася за перемогу в Ла Лізі виходили дуже цікаві чемпіонські перегони. Сподіваємось, що всі три команди зможуть тримати високий рівень і доля титулу буде вирішуватись в останніх турах: пристрасно, гаряче та яскраво — так, як це люблять в Іспанії.

Новий формат міжнародних турнірів приємно здивує

Ми вже можемо зробити перші висновки щодо нового формату Ліги чемпіонів. Комусь сподобалось, хтось знайшов багато мінусів, але, в цілому, стало більше цікавих матчів, й це не може не радувати. Втім, ще одна велика подія попереду — клубний чемпіонат світу, в якому візьмуть участь 32 команди.

Звичайно, ми не побачимо всіх головних зірок, адже турнір відбудеться влітку, а клуби будуть намагатися убезпечити своїх гравців від травм. Але кращі клуби з усього світу будуть змагатися одна проти одної. Це прекрасна можливість познайомитись з потужними командами звідти, де на думку рядового європейського вболівальника футболу високого рівня не існує взагалі.

Чисто на папері формат турніру виглядає шикарною ідеєю, яка об'єднає поціновувачів футболу з усього світу та допоможе розвинути та популяризувати гру №1 ще більше. Але як на увагу до турніру вплине ставлення європейських грандів до цих змагань?

Олександрія буде в чемпіонських перегонах до самого кінця

2025 рік гарантовано подарує щось нове в розрізі УПЛ, бо Динамо вперше за довгий час змогло помітно перевершити Шахтар й серйозно претендує на чемпіонський титул. Як не дивно, але поки що головний конкурент команди Олександра Шовковського — Олександрія.

Підопічні Руслана Ротаня демонструють злагоджену гру та сильний характер. Сподіваємось, що команда зможе взяти участь в чемпіонських перегонах й після зимової паузи. Втім, варто розуміти, що конкурувати з Динамо без якісного підсилення Олександрія не зможе. Й багато що буде залежати від того, як клуб попрацює під час трансферного вікна.

Влітку, олександрійці дуже вдало підписали декількох гравців — Артема Шабанова та Олександра Філіппова, ідеально збалансувавши досвідченість та молодість складу. Чи зможе менеджмент клубу повторити свої досягнення та надати Руслану Ротаню додаткових гравців для вирішення дійсно серйозних задач?

Судаков перебереться в Європу

Про трансфер Георгія Судакова у європейську топ-лігу розмовляють вже не перший рік. В якийсь момент півзахисник Шахтаря дуже добре спрогресував, але після цього був невдалий чемпіонат Європи та поки що нейтральні виступи в Лізі чемпіонів.

Шахтар вочевидь втратив момент, коли за свого гравця можна було отримати максимальну винагороду, але це не означає, що Судаков не може видати декілька якісних матчів й знов привернути увагу топів до себе. Голи, асисти та інше залежить не тільки від гравця, а ось високий футбольний інтелект Судакова бачать всі, включаючи Наполі, Манчестер Сіті та інших грандів, про зацікавленість яких пишуть в пресі.

Впевнені, що рано чи пізно Георгій отримає свій шанс на найвищому рівні. Водночас сподіваємось, що це станеться якомога швидше. Але варто розуміти, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 32 мільйони євро, і за меншу суму Шахтар його точно не відпустить.

Несподівана топ-6 АПЛ

Навіть невдачі Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенгема в останніх сезонах не зламали в наших головах уявлення про топ-6 АПЛ, куди також заведено відносити Манчестер Сіті, Ліверпуль та Арсенал. Втім, випадок з успіхом Ньюкасла й Астон Вілли стає більше правилом ніж виключенням. Цього сезону на сенсацію претендують Ноттінгем Форест на чолі з Нуну Ешпіріту Санту та Борнмут з Андоні Іраолою.

Водночас не варто вважати, що Астон Вілла та Ньюкасл не зможуть повторити свій успіх. Манчестер Юнайтед й Тоттенгему варто перейматись за своє місце в єврокубках, адже в лізі дуже багато амбіційних та міцних команд, які хочуть кинути виклик грандам.

Також не варто розслаблятись Манчестер Сіті, який, якщо продовжить в такому ж дусі, теж може опинитись несподівано низько в турнірній таблиці. Ба більше, це може призвести до кінця ери Гвардіоли — чи цей процес вже запущено?

Вінісіус + Золотий м'яч =?

Результати голосування за нагороду Золотий м'яч цього року викликали багато суперечок. З одного боку, від цього іноді втомлюєшся, але ж насправді за це ми й любимо футбол. Вінісіус, вочевидь, спробує виграти головну індивідуальну нагороду з другого разу, але поки що не все складається так, як хотілось би бразильцю.

Звичайно, конкурента в обличчі Родрі в нього не буде, та й результати змагань збірних на голосування сильно не вплинуть. Головна проблема — Реал не вражає в цьому сезоні. До такого ступеня, що йдуть розмови про звільнення Карло Анчелотті.

У Вінісіуса 13+9 за системою гол+пас у 20 матчах, але це не щось приголомшливе. У його партнера по збірній Рафіньї 17+10 у 25 матчах, і якщо Барселона проведе сезон краще, то які аргументи на користь Вінісіуса? Історія з расизмом тут теж не спрацює.

Сенсація в Серії А

У 21 столітті Скудетто майже ніколи не виходило з рук тріо Ювентуса, Інтера та Мілана. Чемпіонство Роми в 2001 вже мало хто пам'ятає, а ось недавній тріумф Наполі надихнув багатьох. Аталанта стала зимовим чемпіоном Серії А, а Джан П'єро Гасперіні вчергове довів, що тренерський задум та грамотна робота керівництва вирішують.

Досвідчений тренер вже напрацював на пам'ятник в Бергамо, але може зробити справжнє диво та увійти в історію європейського футболу. Всі його коментарі в пресі дуже стримані та обережні. Про 38 очок звичайно нічого не розповідає, але чому б не замахнутись на золоті нагороди? Ця Аталанта багатьом полюбилась за свою ідентичність, й дуже приємно, коли такі проєкти досягають успіху.

Перемога України в війні

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