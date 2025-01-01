Англія

Колишній суперник Пепа висловився про найважчий період іспанця в тренерській кар'єрі.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью висловив свою думку щодо кризи в Манчестер Сіті.

"Тільки Пеп може говорити з повним знанням фактів своєї справи. Решта — банальність, поверхневість", — вважає португалець.

Нагадаємо, Манчестер Сіті перебуває на шостому місці в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідера на 14 очок.

Раніше Пеп Гвардіола розповів про плани "містян" на зимове трансферне вікно.