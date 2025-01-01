Колишній суперник Пепа висловився про найважчий період іспанця в тренерській кар'єрі.
Моур, getty images
01 січня 2025, 11:17
Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью висловив свою думку щодо кризи в Манчестер Сіті.
"Тільки Пеп може говорити з повним знанням фактів своєї справи. Решта — банальність, поверхневість", — вважає португалець.
Нагадаємо, Манчестер Сіті перебуває на шостому місці в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідера на 14 очок.
Раніше Пеп Гвардіола розповів про плани "містян" на зимове трансферне вікно.