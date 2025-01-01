Україна

Тренер Динамо підбив підсумки 2024 року.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський привітав українців з 2025 роком.

"Друзі, Дорогі мої Українки та Українці! Ми завершуємо цей дуже непростий рік з великими сподіваннями на майбутнє і я від своєї родини бажаю Вам мужності та сили, здоров’я та витривалості, розуму та витримки! Це все нам обов’язково знадобиться для досягнення наших амбітних цілей і для подолання труднощів задля здобуття перемог, як в малих, так і великих справах…

Я дякую нашим Захисникам та Захисницям — нашим Янголам-Героям, які боронять нашу Україну і дарують нам можливості… І ми просто вимушені робити все від нас залежне, щоб якнайкраще виконувати свою роботу і допомагати нашим воїнам відстоювати нашу з Вами Незалежність…

Я дякую своїй дружині за любов і теплоту, за підтримку та терпіння, за віру та натхнення — без тебе я не зміг би досягти нічого з того, що було заплановано… Дякую мамі за її молитви… Дякую дітям за цілеспрямованість і наполегливість у їх зростанні. Їх успіхи роблять мене ще більш щасливим… Дякую друзям, за те що поруч…

Дякую керівництву Динамо Київ за довіру і підтримку… Дякую своїм партнерам-тренерам, все що ми здобули в цьому році ми зробили це тільки завдяки підтримці один одного і наполегливості в досягненні нашої мети… Дякую кожному гравцю окремо і команді в цілому! Ми перемагали разом і разом проходили невдачі…

І я чудово розумію, що ми могли пройти цей рік краще і бачу можливості для вдосконалення як кожного окремо, так і команди в цілому… Дякую уболівальникам за слова підтримки та за конструктиву критику… Ми робимо і будемо робити все, щоб дарувати Вам тільки позитивні емоції як на футбольних полях, так і поза ними… Тому ми будемо стояти обличчям до майбутнього з бажанням ставати краще самих себе… І хочеться побажати нам усім зустрічати 2026 рік вже з планами та діями відбудови нашої України після Перемоги в цій війні…

Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Разом до Перемоги! З Новим 2025 Роком", — написав Шовковський у своєму Facebook.