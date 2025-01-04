Англія

Єгиптянин може влітку залишити Енфілд Роуд.

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах висловився про продовження контракту з "червоними". Цитує 32-річного єгиптянина Sky Sports.

"Поки що так, це мої останні шість місяців в Ліверпулі. Немає жодного прогресу в переговорах. Ми далекі від будь-якого прогресу. Нам просто потрібно почекати і подивитися, що буде далі", — заявив Салах.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 26 матчів, забив 20 голів та віддав 17 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Салах встановив рекорд АПЛ.