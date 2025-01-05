Англія

Іспанець розчарований рішенням арбітрів.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета поділився враженнями після матчу з Брайтоном (1:1).

"Ми дуже добре розпочали гру. Ми володіли ініціативою та контролювали все, що відбувалося на полі. Через це ми забили дуже гарний гол. І мені не зовсім зрозуміло, як команда без особливих моментів може отримати такий подарунок як пенальті, який перевертає все.

Я не хотів би зосереджуватись на пенальті, але скажу чесно, що такого рішення я не бачив за всю мою кар'єру. Хлопці також шоковані. Переглядали інцидент та відстань між Жоао Педро, який торкається м'яча, та Саліба, який також торкається м'яча. Так, контакт був, але це суто ігровий момент.

Мені арбітри сказали, що після матчу вони переглянуть епізод ще раз. Це щось змінить? Результат на табло. Однак не виправдовуватимуся. Треба було грати на два та три м'ячі. Можливо, пенальті трохи збив нас із пантелику, але потрібно покращувати реалізацію.

Команда добре грає, але треба розуміти, що є ще й травмовані гравці. У когось перед матчем навіть було погане самопочуття – підозра на інфекційне захворювання. Це також непросто. Не хочеться втрачати очки, але буває таке.

Після кожного матчу мене запитують, чи ми посилюватимемося у трансферному вікні. Нічого не змінилося. Я довіряю команді. Зараз головне, щоб усі були здорові та могли грати", – сказав Артета.

Раніше Мікель Артета висловився про травму Сака.