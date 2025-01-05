Англія

Англієць із нетерпінням екає на новий турнір.

Колишній гравець Челсі та збірної Англії Джо Коул висловився про оновлений Клубний чемпіонат світу, який пройде влітку наступного року в США.

"Клубний ЧС-2025 обіцяє бути захопливим турніром. Очі всього світу будуть прикуті до нього. Це буде дуже, дуже унікально. Це може стати революцією для футболу.

Ви побачите, як команди з Африки грають проти команд з Азії, проти команд з Європи. І все це в Америці, яка є фантастичним місцем для проведення спортивних змагань. Якщо ви збираєтеся почати новий великий турнір, Америка — це те місце, де це можна зробити, тому що у них є інфраструктура, у них є все: від доріг до готелів і стадіонів", — цитує Коула офіційний сайт ФІФА.

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