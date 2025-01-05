Україна

Володимир Бражко підбив підсумки минулого року.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко у коментарі клубній телевізійній службі оцінив 2024 рік для себе особисто.

"Я й за збірну дебютував минулого року, і в Лізі Європи зіграв. Заперечувати не буду, в єврокубках результат не той, на який ми всі розраховували, але це все одно інший рівень. Щодо особистих показників, то я про це не думаю — маю виходити на поле та намагатися показувати свою найкращу гру", — сказав Бражко.

Нагадаємо, Бражко виграв звання "Прогрес року" в збірній України.