Україна

Олександр Піхальонок підбив підсумки півріччя.

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок поділився враженнями про перші пів року у складі київського клубу та очікуваннями від зимових зборів.

"Відпочинок? Я провів час із сімʼєю в Києві. Вже чекаю початку зборів, аби підготуватися до другої частини сезону на всі сто відсотків.

Які враження від перших пів року у складі Динамо? Якщо казати особисто про себе – спершу все складалося добре, поки не отримав травму. На жаль, вона вибила мене надовго. Тож сподіваюся зараз плідно провести збори, аби більше таке не повторилося. Треба підготувати себе якомога кращим чином.

Стосовно підсумків півріччя для команди, у чемпіонаті – все добре, будемо надалі так само продовжувати. Що ж до єврокубків – на жаль, у нас нічого не вийшло. Залишилось дві гри. Шансів на прохід до наступного раунду вже немає, але все одно треба грати на всі сто відсотків і намагатись здобувати очки для України у таблиці коефіцієнтів.

Як бути готовим до такого раннього старту? Тренер з фізичної підготовки відправив гравцям програму індивідуальної підготовки. Кожен себе самостійно підтримував, хтось бігав на базі, хтось – у залі. Це вперше, коли в січні у нас офіційні матчі. Побачимо, як воно буде. Нам самим це дуже цікаво", — сказав Піхальонок.