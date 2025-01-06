Англія

Уругваєць може залишити Енфілд.

Ліверпуль готовий продати свого нападника Дарвіна Нуньєса, повідомляє Football Insider.

"Червоні" розглянуть пропозиції в розмірі 50-60 мільйонів фунтів. Втім, охочих придбати уругвайця поки що немає. Раніше йшлось, що Мілан розглядає трансфер Дарвіна, але згодом цю інформацію спростували.

Нуньєс приєднався до Ліверпуля у 2022 році за суму у 85 млн фунтів.

На рахунку Дарвіна Нуньєса, оціненого порталом Transfermarkt у 65 млн євро, чотири забиті м'ячі та три асисти в 23 поєдинках нинішньої кампанії.