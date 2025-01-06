Англія

Єгиптянин продовжує блищати на футбольному полі.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах забив 18 голів та віддав 13 результативних передач (31 результативна дія) у 19 матчах англійської Прем'єр-ліги в нинішньому сезоні, що є найбільшим показником за дану кількість зустрічей у чемпіонаті Англії. Про це повідомляє Оpta.

За цим показником єгиптянин обігнав колишнього нападника Ліверпуля Луїса Суареса. На рахунку уругвайця було 30 результативних дій у 19 матчах сезону-2013/2014.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль в усіх турнірах 27 матчів, забив 21 гол та віддав 17 результативних передач.