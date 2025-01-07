Англія

Команда Ешпіріту Санту проводить чудовий сезон.

У заключному матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест на виїзді не залишив шансів Вулвергемптону — 3:0.

Для "лісників" це шоста перемога поспіль в рамках АПЛ. Раніше вони здолали МЮ (3:2), Астон Віллу (2:1), Брентфорд (2:0), Тоттенгем (1:0) та Евертон (2:0).

Шість перемог поспіль — це найдовша переможна серія серед команд АПЛ в цьому сезоні. Крім того, "лісники" вперше із сезону-1966/67 виграли шість ігор поспіль у вищій лізі чемпіонату Англії.

Додамо, що Форест наздогнав лондонський Арсенал за кількістю набраних очок в АПЛ.