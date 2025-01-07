Украина: Вторая лига

Керманич друголігового клубу розповів про особливості роботи в регіоні.

Ексклюзивне інтерв’ю головного тренера друголігового клубу Ужгород Яромира Лободи для Football.ua.

ФК Ужгород: перша половина сезону

– Яромире, ваша команда у поточному сезоні Другої ліги показує доволі хороший футбол, а після перших десяти турів займає 6-те місце. Це хороший результат?

– Місце в таблиці — це лише частина картини. Якщо говорити про зміст гри, то, на мою думку, ми заслуговуємо на вищу позицію. У нашій команді багато молодих гравців, які раніше не грали на професійному рівні. Шосте місце — це непоганий початок, але ми знаємо, що здатні на більше, і будемо працювати, щоб покращити свої результати у другій половині сезону. Є ідея як це зробити — розвивати ту манеру гри, якої ми і дотримувались.

– Чи вдалося поставити команді ту гру, яку планували?

– Наш підхід базується на чітких принципах гри, які ми прагнемо "прищепити" команді: контроль м’яча, високий пресинг і контрпресинг. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб дотримуватися цих принципів у кожному матчі. Загалом ці аспекти працюють доволі добре, але трапляються ситуації, коли реалізація залишає бажати кращого. Для досягнення повної автоматизації процесів потрібен час, адже побудова команди — це тривалий і кропіткий процес, який не завершується за місяць чи два.

– У клубних соцмережах вболівальники обрали поєдинок проти Вільхівців найкращим у сезоні. Чи погодитесь з їх думкою?

– Погоджуюсь, що це була одна із найкращих ігор. Якщо команда забиває та не пропускає це завжди приємно для тренера. У тій грі ми справді зіграли якісно в обороні та протягом всієї гри тримали в напрузі ворота суперника. Також одна із найкращих ігор була на виїзді проти Ревери з Івано-Франківська. Хоча ми пропустили першими, зуміли здобути вольову перемогу. До речі, це була дебютна перемога у лізі.

У чому особливість закарпатської молоді?

– Статистичні портали засвідчують, що зараз у вас чи не наймолодший склад серед професійних клубів України. Чи виправдовують очікування юні футболісти?

– Деякі наші молоді гравці вже здорово проявили себе на високому рівні, хтось потребує трохи більше часу. Перехід із юнацького футболу до дорослого завжди є непростим процесом, а швидкість адаптації у кожного індивідуальна. Хтось призвичаївся швидше, комусь потрібно більше часу — ми це розуміємо й надаємо необхідну підтримку кожному гравцю.

– Що цікаво, навіть зовсім юні футболісти уже отримують не просто ігрові хвилини, а й повноцінний ігровий час.

– У нашій команді зібрано чимало талановитих молодих футболістів, і ми не боїмося надавати їм шанс проявити себе та розвиватися. Зокрема, 15-річний Максим Кічун, який уже навіть зумів зʼявитися зі старту. Крім того, такі молоді гравці, як Волошин, Шух і Лушпінь стали ключовими виконавцями в основному складі. Звичайно, їх прогрес був би неможливим без більш старших партнерів, тому особливо хочеться відзначити нашого капітана Івана Ільчука, який демонструє справжні лідерські якості. Так і виступаємо.

– Найкращі асистент та бомбардир команди — Антоній Емере та Дмитро Коваленка. Як оціните їх виступи?

– Це безумовно дуже важливі гравці для нашої команди. Не лише завдяки тому, що вони роблять різницю, але й через те, що у них хороші людські якості і за ними тягнуться молодші партнери. Дімі всього 19 років, але він вже показує досить пристойний рівень гри. Тоні — більш досвідчений, його позиція вимагає творчості та креативу, з чим він вдало справляється. Їх статистика говорить сама за себе, тому вважаю, що ці гравці будуть лише додавати у своїй грі. Також, я б хотів відзначити надійність нашої пари центрбеків — Минайленко та Ільчук роблять свою роботу на 10/10.

ФК Ужгород: зимові збори та кадрові зміни

– Друга Ліга восени закінчується доволі рано, тож у листопаді Ужгород уже проводив повноцінний тренувальний збір. Чи можете підбити його підсумки?

- Досить продуктивно та інформативно пройшов у нас той збір. Перевірили свої сили проти команд першої ліги (Металіст, Прикарпаття, Минай) та проти лідера нашої групи А Рух-2. Дали можливість зіграти гравцям, які були менше задіяні в чемпіонаті, а також потенційним новачкам.

– Коли Ужгород виходить із відпустки та як готуватиметься до відновлення сезону?

– У понеділок, 6 січня, гравці розпочнуть індивідуальну підготовку. 23 січня місцеві гравці пройдуть медогляд, а 24 січня його пройдуть ті, хто проживає за межами Ужгорода. Після цього розпочнеться етап підготовки, який включатиме у себе як бігову роботу, так і роботу з м’ячем. На інших етапах буде зіграно чимало спарингів, завдяки яким ми зможемо відпрацювати тактичні моменти та відновити ігрові зв’язки між гравцями.

– Чи відомі імена потенційних спаринг-партнерів?

– Уже маємо попередні домовленості із командами нашої групи та представниками Першої ліги. Серед них: Полісся-2, Прикарпаття, Металіст 1925, Вільхівці, Металіст, Минай, Буковина, Рух-2, Агробізнес та Скала 1911.

– Яких новачків очікувати у вашому клубі під час зимової паузи?

– Важливо точково підсилити проблемні позиції: не вистачає опції у центрі захисту, можливо, в атаці, в центрі нападу. Не виключено, що деякі гравці залишать команду, тому ми активно шукаємо підсилення, оцінюємо кандидатів і продовжуватимемо перегляд новачків.

Селекційний процес у нашому клубі є безперервним і систематичним, що дозволяє нам своєчасно реагувати на потреби команди. Завдяки оперативній роботі менеджменту команди під кінець минулого трансферного вікна, клуб зумів підписати Дмитра Шуха та Антоніо Емере, що зробили значний вклад у гру команди. Зараз часу на підписання буде ще більше.

– Чи змінились очікування стосовно другої частини сезону порівняно з його стартом?

– Наша головна мета, полягає в тому, щоб допомагати гравцям максимально розкривати свій потенціал. Для цього важливо не лише слухати тренерів, а й по-справжньому чути наші поради.

Звісно, ми також прагнемо покращити наше турнірне становище, адже, як я вже зазначав, за змістом гри команда заслуговує на значно вищу позицію. Ми робитимемо все можливе, щоб реалізувати цей потенціал і піднятися вище.