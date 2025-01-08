Англія

Нова угода буде довгостроковою.

Вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло найближчим часом підпише новий контракт із "червоними дияволами". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони домовилися про нову довгострокову угоду із підвищенням зарплати для 22-річного івуарійця.

Також наголошується, що керівництво МЮ вважає Амада ключовим футболістом їхнього проекту.

Нинішнього сезону Діалло провів 27 матчів, у яких забив шість голів та віддав сім асистів.