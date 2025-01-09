Англія

Німець може підсилити англійський клуб.

Ліверпуль зацікавлений у послугах півзахисника Баварії Йосуа Кімміха. Футболіст може приєднатись до "червоних" вільним агентом після закінчення сезону.

Як повідомляє Bild, Ліверпуль переключився на Кімміха після невдачі з трансфером опорника Сосьєдада Мартіна Субіменді.

Кімміх може стати вільним агентом наприкінці сезону.

В нинішній кампанії Кімміх провів всі матчі Баварії в Бундеслізі, забив один гол та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялось, що керівництво Реала пильно стежить за ситуацією гравця в Баварії і готове запропонувати контракт 29-річному німцю.