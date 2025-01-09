Іспанія

"Барса" здолала баскську команду.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився про перемогу над Атлетік Більбао (2:0) в рамках півфінального матчу Суперкубка Іспанії. Його слова наводить Marca.

"Ми заслужили на цю перемогу. Розумію, що по ходу гри ми не домінували як зазвичай. Не вистачало контролю з нашого боку, але я щасливий. Нашою метою був вихід у фінал, і ми раді, що пройшли туди і зіграли "на нуль" проти дуже сильного суперника.

Ямаль? Ви завжди дивитеся на Ламіна, але в нас ціла команда, і ми повинні піклуватися про всіх гравців. Він нещодавно відновився після травми, і нам довелося замінити його через 60-65 хвилин. Перемога важлива для всіх нас.

Щесни сьогодні зіграв, а Іньякі залишився на лавці запасних, таким було моє рішення", — сказав Флік.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга незадоволена рішенням Вищої спортивної ради Іспанії щодо реєстрації Ольмо та Віктора.