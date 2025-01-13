Англія

Єгиптянин перейде в Сіті.

Нападник Айнтрахта Омар Мармуш цього тижня приєднається до Ман Сіті, повідомляє Фабріціо Романо.

Сіті подасть офіційну заявку Айнтрахту, після цього відбудуться перемовини між клубами. Німецький клуб оцінює трансфер у 80 мільйонів євро.

Цього сезону Омар Мармуш відіграв за Айнтрахт Ф 24 матчі, забив 18 голів та віддав 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті погодив контракт з центрбеком Палмейраса Рейсом.