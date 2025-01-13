Іспанія

Каталонці виграли Суперкубок Іспанії.

Нападник Барселони Рафінья Діас прокоментував перемогу над Реалом у Суперкубку Іспанії — 5:2.

"Для мене неважливо, чи граю я добре, чи погано, все, що я хочу – це вигравати титули. Виграш першого трофею в сезоні викликає у нас приголомшливі почуття.

Реал має чудову команду, але ми зосереджені на своїй грі.

Важко грати вдесятьох, але ми наполегливо працювали і знали, що робити, коли в тебе на одного гравця менше. Ми віддали всі сили", – цитує Рафінью Marca.

Реал — Барселона 2:5 Відео голів та огляд матчу