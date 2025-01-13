Каталонці виграли Суперкубок Іспанії.
Рафінья Діас, Getty Images
13 січня 2025, 09:35
Нападник Барселони Рафінья Діас прокоментував перемогу над Реалом у Суперкубку Іспанії — 5:2.
"Для мене неважливо, чи граю я добре, чи погано, все, що я хочу – це вигравати титули. Виграш першого трофею в сезоні викликає у нас приголомшливі почуття.
Реал має чудову команду, але ми зосереджені на своїй грі.
Важко грати вдесятьох, але ми наполегливо працювали і знали, що робити, коли в тебе на одного гравця менше. Ми віддали всі сили", – цитує Рафінью Marca.
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