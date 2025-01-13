Англія

Португальський фахівець підбив підсумки матчу.

Наставник МЮ Рубен Аморім прокоментував перемогу над Арсеналом у Кубку Англії.

"Ми повинні боротися в будь-якій ситуації, і вчора ми боролися. Арсенал, можливо, не заслужив на поразку, але ми заслужили на перемогу тим, як грали і боролися. На початку нам було дуже важко грати без м'яча, але і без м'яча можна контролювати гру.

У нас було відчуття, що в підсумку все закінчиться добре. Я відчував це з початку другого тайму. Навіть після пенальті, я подумав, що команда Арсеналу, ймовірно, відчула, що це не її день. Але я дуже задоволений тим, як ми контролювали гру без м'яча, і при стандартах ми діяли дуже добре.

Гадаю, вболівальників МЮ найбільше засмучують не результати, а те, що ми не повністю викладаємося. Учора і в минулій грі ми робили все можливе, щоб перемогти. Відносини між тренерським штабом, гравцями та вболівальниками поліпшуються", — сказав Аморім.

Дивіться відеоогляд матчу Арсенал — МЮ.