Іспанія

Лідер каталонців підбив підсумки фіналу Суперкубка.

Нападник Барселони Роберт Левандовські прокоментував перемогу своєї команди у фіналі за Суперкубок Іспанії проти мадридського Реала (5:2).

Ми показали чудову гру, особливо у першому таймі. Вдесятьох нам довелося важче, але найголовніше — ми виграли трофей.

Сьогодні ми можемо святкувати, однак із завтрашнього дня необхідно зосередитись на майбутніх матчах.

Якщо гратимемо так — зможемо обіграти будь-яку команду у світі", — наводить слова Левандовські Marca.

Реал — Барселона 2:5 Відео голів та огляд матчу