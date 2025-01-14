Англія

В найстаршому турнірі Англії будуть зміни.

Додатковий час можуть скасувати в Кубку Англії, повідомляє The Times.

Джерело припускає, що таке рішення призведе до збільшення сенсацій. Важливо, що не йдеться про повернення перегравань у разі нічиїх, які з цього сезону були скасовані на всіх стадіях. Тобто команди одразу пробиватимуть пенальті.

Нагадаємо, нещодавно в Кубку ліги було внесено зміну до регламенту. Тепер у всіх матчах, окрім фіналу, у разі нічиєї після 90 хвилин команди одразу переходять до серії пенальті.

Наприкінці сезону буде проведено консультації з клубами, після яких асоціація ухвалить остаточне рішення щодо змін в Кубку Англії.