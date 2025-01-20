Англія

Коуч радий перемозі над МЮ.

Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер прокоментував перемогу над МЮ (3:1) в матчі АПЛ.

"Перемога на Олд Траффорд над клубом із великими традиціями – це щось особливе, тому ми щасливі, але треба продовжувати працювати день у день".

Про зміни у перерві

"Я завжди даю кілька порад, перерва потрібна, щоб дати гравцям зрозуміти, що необхідно зробити для перемоги. Це лише невеликі зміни, перемога у матчі залежить від гравців", – сказав тренер Брайтона.

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