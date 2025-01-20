Англія

"Сіті" не помітив Іпсвіч.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував розгромну перемогу в матчі 22-го туру АПЛ з Іпсвіч Таун (6:0). Його слова наводить офіційний сайт "містян".

"Все було дійсно добре. Ми були дуже агресивні, і з м'ячем ми були швидшими, мудрішими в рішеннях, які нам доводилося приймати. Найважливіше — це результат з очевидних причин, але також і те, що вони зрозуміли, що ми собою представляємо.

Ми зрозуміли, що можемо конкурувати і бути командою, якій подобається робити те, що ми любимо робити. Сподіваюся, гравці це відчують. Останнім часом ми багато говорили про те, чого нам не вистачає. Особливо нам не вистачало багатьох гравців.

Діаш у команді — це дуже важливо. Фоден не був тут перші два чи три місяці. Коли він посміхається щодня, кожна гра — це два або три голи. Кевіна не було минулого сезону, але зараз він грає на тому рівні, на якому ми знаємо, що він винятковий гравець, яким Кевін і є. Крок за кроком, сподіваюся, більше гравців зможуть повернутися, ми зможемо бути більш послідовними і частіше показувати такі результати, тому що поки в цьому сезоні ми цього не робили", — сказав Гвардіола.