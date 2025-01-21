Англія

"Містяни" не на жарт взялись за укріплення захисної ланки.

Бразильський центральний захисник Вітор де Олівейра Нунес дос Рейс, більш відомий, як просто Вітор Рейс, із Палмейраса став гравцем Манчестер Сіті, повідомляється на офіційному сайті "містян".

Бразильський виконавець поставив підпис під контрактом, який буде діяти до літа 2029 року.

Напередодні Фабріціо Романо писав, що трансфер Рейса обійдеться Сіті у 35 млн євро. Футболіст виступатиме під 22-м номером.

На рахунку Вітора Рейса 38 матчів та два голи за минулий сезон бразильського футболу.