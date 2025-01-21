Україна

Єдиний гол полтавців забив Владислав Кулач.

Сьогодні, 21 січня, полтавська Ворскла провела черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Сергія Долганського був чеський Банік з Острави, матч із яким закінчився з рахунком 1:1.

Полтавська команда відкрила рахунок на 12 хвилині, коли Кулач реалізував пенальті. Проте на 32 хвилині груба помилка одного із захисників полтавців призвела до голу Кубали.

Ворскла — Банік 1:1

Голи: Кулач, 12 (пен) — Кубала, 32.

Ворскла (перший тайм): Домолега, Хрипчук, Павлюк, Бацула, Авдилі, Малиш, Пердута, Салабай, Мякушко, Ндукве, Кулач.

Запасні: ГНП, Гучек, Скляр, Челядін, Нестеренко, Ієде, Кане, Островський.

Ворскла (другий тайм): ГНП, Хрипчук, Гучек, Малиш, Скляр, Челядін, Нестеренко, ГНП, Ієде, Кане, Островський.

Свій наступний матч Ворскла проведе проти Малішеви з Косова. Гра запланована на 23 січня.