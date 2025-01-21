Єдиний гол полтавців забив Владислав Кулач.
Владислав Кулач, ФК Ворскла
21 січня 2025, 13:32
Сьогодні, 21 січня, полтавська Ворскла провела черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Сергія Долганського був чеський Банік з Острави, матч із яким закінчився з рахунком 1:1.
Полтавська команда відкрила рахунок на 12 хвилині, коли Кулач реалізував пенальті. Проте на 32 хвилині груба помилка одного із захисників полтавців призвела до голу Кубали.
Ворскла — Банік 1:1
Голи: Кулач, 12 (пен) — Кубала, 32.
Ворскла (перший тайм): Домолега, Хрипчук, Павлюк, Бацула, Авдилі, Малиш, Пердута, Салабай, Мякушко, Ндукве, Кулач.
Запасні: ГНП, Гучек, Скляр, Челядін, Нестеренко, Ієде, Кане, Островський.
Ворскла (другий тайм): ГНП, Хрипчук, Гучек, Малиш, Скляр, Челядін, Нестеренко, ГНП, Ієде, Кане, Островський.
Свій наступний матч Ворскла проведе проти Малішеви з Косова. Гра запланована на 23 січня.