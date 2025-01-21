Україна

Рух підсилився чотирма футболістами.

Львівський Рух оголосив про підписання Артура Рябова, Олега Горіна, Артура Ременяка та Юрія Тлумака.

Артур Рябов у професійному футболі півзахисник дебютував у складі луцької Волині. У складі цієї команди провів 74 матчі, забивши 3 голи та віддавши 2 асисти. Після чого влітку 2022 року перейшов у Карпати, за які виступав до січня 2025 року й провів у складі львівського клубу 50 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Юрій Тлумак виступав за київське Динамо, одеський Чорноморець (15 матчів, 1 гол) та луганську Зорю (1 матч).

Олег Горін 2019 року перейшов у польську Ягеллонію з Білостоку, а у 2021 році повернувся в Україну та приєднався до Минаю. У складі закарпатців провів 34 матчі, забивши 2 голи та віддавши 1 асист. У липні 2023 року перейшов у Дніпро-1, за який відіграв 7 матчів.

Артур Ременяк провів за три сезони у складі Львова, відзначившись 4 голами. Також атакувальний півзахисник викликався у юнацьку збірну (U-16) та молодіжну (U-21) збірні України. Загалом провів за них 4 матчі.

У липні 2023 року перейшов у Минай, який покинув в січні 2025 року. За цей період Ременяк у складі закарпатської команди зіграв 37 матчів, забивши 11 голів. Зокрема у нинішньому сезоні Першої ліги півзахисник провів 13 матчів і забив 5 м’ячів.

Також гравці вже визначилися з ігровими номерами. Зокрема, Артур Рябов гратиме під 16-м номером, Юрій Тлумак – під 6-м, Олег Горін – під 25-м, а Артур Ременяк обрав 9-й номер.