Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками про гру своєї команди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відмовився від своїх слів про те, що його команда, можливо, є найгіршою в історії клубу, але заявив, що було б помилкою думати, що у них немає серйозних проблем.

"Я говорив більше за себе, ніж за своїх гравців, але іноді у такий момент справді складно приховати своє розчарування.

Добре, що я сказав те саме, але по-іншому, в роздягальні п'ять хвилин тому. Реакція була цілком нормальною, тому що я справді різкий зі своїми гравцями. Зазвичай, я не розмовляю з ними після гри. Після цього матчу мені треба було поговорити. Можливо, це було помилкою, бо тоді я ще більше рознервувався, пішов на прес-конференцію, де був дуже нервовим та сказав те, чого не мав говорити.

Я не знімаю із гравців відповідальності. Я говорю про це прямо. Наразі ми граємо дуже погано, і наші результати дуже погані. Я говорю очевидне. Якщо хочете, я можу марити і говорити різні речі. Але я говорю так, як я це бачу. Добре бути по-справжньому чесним. Тож давайте подивимося правді в очі та працюватимемо над своїми проблемами", — наводить слова Аморіма ВВС.

Свій найближчий матч МЮ проведе проти Рейнджерс в основному етапі Ліги Європи. Гра відбудеться завтра, 23 січня, о 22:00 за Києвом.