Англія

"Джмелі" готуються зробити офіційну пропозицію Арсеналу.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного українця зацікавлена ​​дортмундська Боруссія.

Спочатку "джмелі" розглядали перехід Зінченка як альтернативу Ренату Вейзі, але він, зважаючи на все, вибрав Ювентус.

Наголошується, що Боруссія готується зробити офіційну пропозицію "канонірам" після оголошення нового головного тренера. Саме українець тепер розглядається як довгострокова перспектива на лівий фланг оборони.

Нинішнього сезону Зінченко остаточно втратив місце в обоймі команди Мікеля Артети — на його рахунку 13 матчів та 408 зіграних хвилин.