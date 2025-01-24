Англія

Аргентинець може змінити клуб в Англії.

Челсі готовий втрутитися у боротьбу з Наполі за вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, повідомляє Sky Sports.

За даними джерела, лондонці погодяться на угоду лише "за правильної ціни та на правильних умовах". Агенти Гарначо були присутні 20 січня на "Стемфорд Брідж" під час матчу Челсі — Вулверхемптон (3:1).

Серйозною перешкодою є ціна. Раніше повідомлялося, що манкуніанці мають намір виручити за Гарначо не менше 80 мільйонів євро, а Наполі, яке також претендує на аргентинця, було готове викласти 45 мільйонів бонусів.

Відомо, що головний тренер Наполі Антоніо Конте вже провів телефонну бесіду з Гарначо та попросив свій клуб більш активно тиснути на Юнайтед.

Аргентинець у цьому сезоні забив вісім голів та віддав п’ять гольових передач за 32 матчі.